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Підтверджені запаси урану в Україні складають 270 тисяч тонн

Новини » Економіка    29.07.2019 - 13:20
Підтверджені запаси урану в Україні складають 270 тисяч тонн
Фото: Геннадій Буткевич (lb.ua)

Видобуток урану за останні кілька років впав

Ресурсна база уранових руд в Україні становить близько 560 тисяч тонн, а підтверджені запаси - 270 тисяч тонн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника компанії "Атомні енергетичні системи України" (АЕСУ), співвласника мережі супермаркетів "АТБ" Геннадія Буткевича в ексклюзивному інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

"Україна незчисленно багата, наші надра не освоєні і навіть не розвідані. За розрахунковими оцінками вчених, запаси корисних копалин у нас - це приблизно 12-15 трлн доларів. Все це лежить у землі, як у сейфі, і щоб цим скористатися, необхідна інфраструктура і стратегія", - розповів Буткевич.

За його словами, АЕСУ також отримала можливість здобувати та інші корисні копалини, необхідні для виробництва ядерного палива.

"Я вірю, що майбутнє України - це ядерна енергетика. Наша компанія придбала на аукціонах ліцензії на цілий ряд родовищ в Україні. Це цирконій, берилій, титан, уран, графіт... Ми хочемо забезпечити повний цикл видобування корисних копалин для ядерної енергетики", - наголосив Буткевич.

Також, співзасновник АЕСУ відзначив погіршення системи виробництва складових ядерного палива.

"Видобуток урану за останні кілька років впав з 1200 тонн до 600 тонн в рік. При тому, що потреби України сьогодні складають близько 2500 тонн урану на рік. Падіння виробництва триває залежність від імпорту зростає. Потрібно залучати великі інвестиції для видобутку, а державне підприємство це зробити не може", - заявив Буткевич.

Нагадаємо, в 2017 АЕСУ отримала ліцензії на розробку чотирьох уранових родовищ на території України. У планах компанії побудувати промисловий комплекс по видобутку і переробці уранових руд. Очікуваний обсяг видобутку - 150-200 тонн урану на рік.

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