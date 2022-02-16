Підтвердженням Дня Єднання має стати нацфорум Єдності, - "УДАР"

"УДАР Віталія Кличка" вважає, що Святкування Дня Єднання - це позитивний сигнал всьому світу. Але реальною справою, яка продемонструє єднання України, має стати скликання Національного форуму єдності, ініціатором його став "УДАР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови партії, керівника виконкому Артура Палатного.

"Святкування Дня Єднання - це позитивний сигнал всьому світу. Але успіх країні принесуть не стільки сигнали, скільки реальні вчинки, які справді єднають. "УДАР Віталія Кличка" на з’їзді запропонував скликання Національного форуму єдності України. Мета Форуму - не лише продемонструвати суспільству і всьому світу єдність України і консолідацію усіх здорових політичних сил навколо захисту країни, а й узгодити першочергові дії у відверненні загрози вторгнення РФ та захисті країни», - заявив Палатний.

За його словами, форум має також дійти згоди щодо меж можливих компромісів та "червоних ліній", які не можна перетинати навіть під зовнішнім тиском. Зокрема, щодо виконання Мінських угод.

Палатний запропонував обговорити на Форумі запропонований "УДАРом» Економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток" та закликав владу і опозицію припинити політичні війни у скрутний для країни час.

"Ми закликаємо владу та опозицію на час російської загрози відкласти у бік політичні війни заради інтересів України. Пропонуємо мораторій на будь-яку критику дій Верховного головнокомандувача в період найбільшої загрози та мораторій на боротьбу влади з політичними опонентами. Боротися треба не один проти одного, а за Україну. Зараз важливо бути єдиними. Бо ми сильні, коли разом. І лише з сильними рахується світ", - заявив заступник голови партії.