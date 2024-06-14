Подорожание горючего будет иметь разрушительные последствия для экономики и населения, - НАГПУ

Повышение акцизов на топливо с 1 июля 2024 года будет иметь разрушительные последствия для экономики и населения и станет дополнительным ударом для всех, кто использует генераторы во время частых отключений электроэнергии. Поэтому, чтобы не усугублять экономическую ситуацию, ввели мораторий на удорожание горючего до конца войны.

"Акцизы на дизельное горючее вырастут на 27%, а на бензин - на 14%. И это вызывает серьезную обеспокоенность, ведь акциз на сжиженный газ растет всего на 7%. При том, что даже на 3-м году полномасштабной войны до 20% LPG обходными путями поступает к нам из РФ. И такой подход помимо роста доходов агрессора несправедливо удручает украинскую нефтепереработку", - заявили в ассоциации.

В НАГПУ отметили: удорожание бензина и дизеля может иметь разрушительные последствия для экономики. Добывающая отрасль, как и аграрный сектор, сильно зависит от дизельного горючего: рост цен на топливо приведет к увеличению затрат на производство и транспортировку, что в конечном счете повлияет на конечного потребителя из-за повышения цен на товары и услуги.

"Для малого и среднего бизнеса, использующего генераторы для производства электроэнергии во время отключений, повышение акцизов станет дополнительным ударом. В условиях, когда многие украинцы уже оказались за чертой бедности, рост цен может ухудшить экономическую ситуацию и социальные настроения еще больше", - подчеркнули в НАГПУ.

Принимая во внимание это, в ассоциации призвали установить мораторий на повышение акцизов на дизель и бензин на период военного положения.

"Это позволит поддержать бизнес и избежать дополнительной инфляции. Однако можно рассмотреть повышение акциза на сжиженный газ до справедливого уровня, что поможет сбалансировать бюджет без дополнительного давления на экономику", - резюмировали в НАГПУ.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабного вторжения РФ это повышение станет уже третьим.

В свою очередь глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который сейчас должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению – ведь само население будет платить больше.