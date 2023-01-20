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Подоляк высмеял Путина и Лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в Москве

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Киев, Пятница 20 января 2023 13:58
Подоляк высмеял Путина и Лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в Москве Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Офисе президента высмеяли руководство России из-за размещения комплексов ПВО на крышах зданий в Москве. Кремлю упрекнули нарушением международного права, в котором РФ часто обвиняет Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он прокомментировал информацию о размещении установок ПВО "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве.

"Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?" - отметил Подоляк.

При этом он призвал российского диктатора Владимира Путина и его спикера Дмитрия Пескова объяснить концепцию так называемой "трехдневной спецоперации" и доказать, что "все идет по плану".

Напомним, вчера в сетях появились кадры из Москвы, на которых заметно, как ЗПРК "Панцирь-С1" устанавливают на крышах админзданий, в том числе Минобороны РФ.

Кроме того, одну из установок заметили в 10 км от резиденции Путина вблизи Москвы.

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