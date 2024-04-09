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Налоги от игорного бизнеса выросли в 14 раз, - Гетманцев

Вторник 09 апреля 2024 14:47
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Налоги от игорного бизнеса выросли в 14 раз, - Гетманцев Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Легальные операторы игорного бизнеса в 2023 году увеличили налоговые платежи в бюджет в 14 раз, до 10,4 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Данила Гетманцева.

"Если в 2022 году игорный бизнес уплатил в государственный бюджет 740 млн грн, то в 2023 году эта сумма превысила 10 млрд (рост в 14 раз), а в марте 2024 бюджет получил 2 млрд грн. Это в 4 раза бюджет получил больше. И это все эти деньги, которые идут на армию, что говорит о детенизации бизнеса", - отметил Гетманцев.

Сумма уплаченных ими налогов на 41% превышает суммарную чистую прибыль 10 крупнейших легальных операторов азартного рынка, свидетельствуют данные Опендатабота.

Чистая прибыль 10 крупнейших операторов в 2023 году составила 7,3 млрд грн.

При этом общее обращение средств операторов рынка - 54,9 млрд грн.

Соответственно соотношение уплаченных налогов к общему обороту достигает 19%.

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Даниил Гетманцев Игорный бизнес
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