ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пошта Великобританії призупинила відправку листів і посилок в Європу

Лондон, Вівторок 22 грудня 2020 02:29
Пошта Великобританії призупинила відправку листів і посилок в Європу
Фото: Великобританія (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Королівська пошта Великобританії через транспортну кризу, викликану ситуацією навколо нового штаму COVID-19, тимчасово перестала приймати посилки та листи в Європу. Клієнти мають перевіряти сайт, де будуть публікуватися оновлення.

Про це повідомляє прес-служба пошти.

Уточнюється, що королівська пошта призупинила всю роботу на європейському напрямку, за винятком Ірландії.

Посилки та листи, що вже знаходяться в системі, будуть підготовлені до відправлення і зберігатися до тих пір, поки в пошти не з'явиться можливість їх переслати.

Також повідомляється, що доставлення посилок та листів до Канади та Туреччини здійснюється повільніше звичайного через зниження кількості авіарейсів.

Як відомо, британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види цього вірусу.

Крім того, у Центрі громадського здоров'я України назвали можливі причини виникнення нового штаму коронавірусу, який почав поширюватися у Великобританії. До виникнення цієї мутації можуть бути причетні норки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ВеликобританияпочтаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся