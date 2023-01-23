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"Почерк Герасимова". Разведка оценила стратегию нового командующего оккупантами в Украине

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Киев, Понедельник 23 января 2023 11:58
"Почерк Герасимова". Разведка оценила стратегию нового командующего оккупантами в Украине Фото: начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может бросать на фронт больше бойцов из элитных подразделений, в том числе десантников. Это типичная стратегия начальника Генштаба РФ, а теперь и командующего оккупантами в Украине Валерия Герасимова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого в интервью "Укринформ"

"Мы видим, как сейчас перемещаются, куда перегруппируются их подразделения воздушно-десантных войск. Это и есть почерк Герасимова", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что подобная стратегия отслеживалась и в начале полномасштабной войны. Тогда по всем направлениям во втором эшелоне шли российские десантники, а во время наступления на Киев они выполняли основную роль.

"Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск. Видимо, именно на этом фоне и возникли недоразумения между Герасимовым и командующим воздушно-десантными войсками", - отметил разведчик.

После скандала генерал-полковника Михаила Теплинского уволили с должности командующего воздушно-десантными войсками РФ. Разведка отмечает, что причиной тому стала именно стратегия Герасимова. Поскольку при его командовании десантные подразделения за первые полгода войны были наполовину выбиты.

"А это элитные войска - 76-я дивизия, 106-я, 98-я… Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам", - подытожил Скибицкий.

Напомним, разведка прогнозирует, что в ближайшие месяцы россияне могут пойти в наступление на Купянском направлении.

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