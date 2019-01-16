Чому Лавра ризикує потрапити у "чорний список" ЮНЕСКО: нові деталі

Фото: Києво-Печерська Лавра (колаж РБК-Україна)

У заповіднику, який охороняє держава та ЮНЕСКО, не можна нічого будувати, але на території Києво-Печерської Лаври зводять одночасно кілька будівель, кажуть експерти

Унікальний київський об’єкт "Софійський Собор та Києво-Печерська Лавра" може потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО через те, що у Лаврі ведуться незаконні забудови. Про це днями на прес-конференції у Києві заявила громадський діяч і адвокат Марина Соловйова.

За її словами, зараз на території Лаври ведеться будівництво, хоча будь-які нові споруди у заповіднику зводити без дозволів заборонено.

"Під виглядом реконструкції ведеться будівництво"

“З 2011-го по 2014-й роки Міністерство культури надавало дозволи на ремонтні й реконструкційні роботи. Та під виглядом цих робіт ведеться нове будівництво - це 20 тисяч квадратних метрів, і це дуже великі цифри, які просто лякають. Це може стати підставою для того, щоб наш єдиний київський об’єкт потрапив до так званого "чорного списку", - сказала Марина Соловйова.

Вона підкреслила, що зараз на території Лаври будуються овочесховище, економічний корпус, 4-поверхову будівлю під виглядом підпірної стіни, а ще - нова масштабна дзвіниця.

Адвокат закликала звернутися до дирекції заповідника і Мінкульту з проханням зупинити незаконні забудови, зробити інвентаризацію всіх забудов, які відбуваються на території Києво-Печерської Лаври.

Styler РБК-Україна зв’язався з пані Мариною, щоб розпитати про забудову Лаври детальніше.

Марино, ви на днях заявили на прес-конференції, що Києво-Печерська Лавра ризикує опинитись у так званому "чорному списку" ЮНЕСКО. Чому?

Є Конвенція, яку підписала Україна як країна-учасниця, і ратифікувала її. Перший і єдиний об’єкт спадщини ЮНЕСКО у столиці України – це Києво-Печерська Лавра і Софія Київська. Номер пам’ятки - 527.

Фото: Громадський діяч і адвокат Марина Соловйова (uacrisis.org)

Справа у тому, що завжди є умови і режим використання самого об’єкту і буферних зон об’єкту. І є настанови Конвенції, яких країна-учасниця має обов’язково дотримуватися.

Будь-які будівництва чи навіть наміри щось будувати на території об’єкту чи в його буферній зоні, наміри проводити суттєві зміни (велику реконструкцію, будівництво, тощо), не можна проводити без звернення через Міністерство культури України до комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про це. Якщо це не дотримано, то є ризики, що у України можуть бути серйозні проблеми.

Коли ми були на сесії ЮНЕСКО, а представників Андріївсько-Пейзажної ініціативи завжди на неї запрошують, там йшла мова про те, що зараз активно забудовують буферну зону Софії Київської: це і вулиця Гончара 17-23, це і Десятинний провулок. З боку ЮНЕСКО були надані рекомендації, що робити, щоб наш об’єкт не було включено до так званого "чорного списку".

Що треба зробити, щоб цього не відбулося?

Для цього варто зупинити певні будівництва і зробити демонтаж верхніх поверхів, які дисонують із буферною зоною Софії.

А як щодо Києво-Печерської Лаври?

У мене немає відомостей про те, чи були якісь зауваження окремо до Києво-Печерської Лаври. Це була констатація фактів, і з'ясування, чи було повідомлено ЮНЕСКО через Мінкульт про ті будівництва, які там відбувається.

Які будівлі, що не мають там бути, з'явилися у Лаврі за останні роки?

Наприклад, це овочесховище. Також почали будувати підпірну стіну, а потім там з'явилася величезна будівля. Фото є, журналісти знімали відеоролики. На мій погляд, там будується монастир, який розташований на території заповідника. Будувати там будь-що без дозволів – незаконно!

Які дії потрібні зараз, щоб усунути цю проблему?

Замовник будівництва має через Міністерство культури правильно оформити повідомлення про те, що він веде будівництво, до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якщо будівництво ведеться незаконно, то Мінкульт має повноваження його зупинити, відізвати дозволи, якщо вони є. На території заповідника без дозволу Міністерства будівництво йти не може! Якщо не дотримуються умов – звернутись до суду. Це може зробити і керівництво заповідника, і Міністерство.

Звісно, треба перевірити всі документи, на яких підставах там іде будівництво. І ще у мене питання – кому буде належати право власності на ці будівлі? Це велике питання.

Зараз територія Києво-Печерської Лаври перебуває у власності держави.

Так! Можливо, є договори оренди, але скільки я разів не запитувала, жодного договору не бачила. Заповідник – це стовідсотково державна власність, він не може належати комусь іншому!

Фото: Києво-Печерська Лавра ризикує потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО через будівництво на її території (колаж РБК-Україна)

Це об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який охороняється державою і комітетом всесвітньої спадщини. Це і моя власність як громадянки України, і ваша, і будь-якої людини. Це унікальна спадщина, яка не має ціни. І всі ми з вами маємо докладати зусиль, щоб цю цінність зберегти. Основне – це збереження Лаври і Софії Київської. А якщо якісь приміщення віддають в оренду, то варто досліджувати законність цих договорів і тоді надавати цьому оцінку.

В якому стані загалом зараз перебувають об'єкти спадщини ЮНЕСКО в Україні?

По-перше, хочу сказати, що Україна дуже багата на унікальні пам’ятки. Але у списку ЮНЕСКО їх дуже мало. До цього списку відноситься всього сім об’єктів. Якщо порівняти із західними країнами, наприклад, Німеччиною, Польщею, то там таких об’єктів набагато більше.

Особисто я вважаю, що наші пам’ятки, такі як Софія Київська, перебувають у гарному стані. Але проблемою є забудова буферної зони. Коли ми їздимо до ЮНЕСКО, то піднімаємо саме це питання: для того, щоб зберегти унікальну пам'ятку, варто не тільки зберігати її саму, а й так звану охоронну зону навколо. Там має бути певний режим утримання і мають враховуватись інші нюанси.

На мій погляд, стан пам'яток ЮНЕСКО у нас непоганий, але із буферними зонами є величезні проблеми! Проблема – із хаотичною забудовою в цих зонах. Тому ми завжди просимо моніторингову місію приїздити до Києва або в інші міста, де є такі об’єкти і надавати оцінку, як виконуються їхні вимоги.

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Також архітектор прокоментував зведення каплиці біля Національного музею історії України, назвавши це анексією території.

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