С начала вторжения Украина вернула из РФ более 1300 детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину идентифицировано более 19,5 тысячи детей, которые были принудительно депортированы в Россию, Беларусь или на оккупированные территории. Сейчас более 1300 из них удалось вернуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Independent .

Отмечается, что во время пребывания в России детей размещают в российских семьях или лагерях, часто заставляют проходить военную подготовку и подвергают интенсивной пропаганде, направленной на то, чтобы стереть их украинскую идентичность.

"Это является "просчитанной стратегией", направленной на "полный разрыв их связи с Украиной", - отметила директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная.

Для Украины возвращение всех этих детей является ключевым условием любого будущего мирного соглашения с Россией. Этим делом также занялся Международный уголовный суд (МУС).