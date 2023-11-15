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С начала войны Ахметов передал на ВСУ и гуманитарные программы 6,7 млрд гривен

Среда 15 ноября 2023 16:46
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С начала войны Ахметов передал на ВСУ и гуманитарные программы 6,7 млрд гривен Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Силам обороны Украины и на гуманитарные программы уже 6,7 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение SCM.

Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, общин, защитников Мариуполя, а также подготовка к восстановлению этого города-героя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова".

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали".

В частности, в ноябре запустился пилот программы "Дома", благодаря которому защитники и защитницы города из I и II группы инвалидности получат собственное жилье. За ноябрь-декабрь 2023 г. запланировано приобрести 15 квартир.

Системную гуманитарную помощь от бизнесов и проектов Рината Ахметова получают украинцы в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Это продукты, одежда, бытовые принадлежности, лекарства, средства гигиены и т.д.

Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн. продуктовых наборов с 2014 года.

Отдельным направлением поддержки для SCM и Рината Ахметова есть вклад в текущее и будущее восстановление Украины.

Отдельным личным решением Ринат Ахметов выделил на 2023 год 60 млн. грн. на создание Плана возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn.

Напомним, Ринат Ахметов прилетел в Киев 23 февраля 2022 за день до полномасштабного вторжения. С этого времени Ахметов не покидал территорию Украины.

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