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С начала года ДТЭК запустил 14 новых угольных рядов для поддержки энергосистемы

Среда 11 сентября 2024 16:17
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С начала года ДТЭК запустил 14 новых угольных рядов для поддержки энергосистемы Фото: С начала года ДТЭК запустил 14 новых угольных рядов для поддержки энергосистемы (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

С начала этого года шахтеры ДТЭК ввели в работу 14 новых угольных рядов, чтобы поддерживать стабильную угледобычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

отмечается, что сейчас основной приоритет энергетиков – скорейшее восстановление поврежденных обстрелами мощностей и усиленная подготовка к отопительному сезону, чтобы украинцы как можно дольше были с миром и теплом.

Уточняется, что немаловажную роль в этом играют украинские шахтеры, потому что они должны поддерживать достаточные для надежной работы тепловой генерации запасы топлива – десятки тысяч тонн угля каждый день.

"С начала года шахтеры ДТЭК Энерго ввели в работу 14 новых угольных рядов. Еще 12 планируют ввести в течение ближайших 4 месяцев", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Он подчеркнул, что это нужно для того, чтобы украинские теплоэлектростанции могли надежно работать в пики потребления и на протяжении осенне-зимнего периода.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд. гривен собственных средств в украинские шахты.

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