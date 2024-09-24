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С начала года ДТЭК изготовил 10 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы

Вторник 24 сентября 2024 18:28
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С начала года ДТЭК изготовил 10 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы Фото: ДТЭК изготовил 10 новых проходческих комбайнов для поддержки энергосистемы (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

В январе-июле 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили почти 884 единицы оборудования и 683 тыс. запчастей для поддержания стабильной добычи украинского угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что готовясь к следующему отопительному сезону машиностроители ДТЭК продолжают производить оборудование, необходимое для добычи угля.

За восемь месяцев 2024 года они изготовили и отремонтировали 884 единицы горно-шахтного оборудования (ГШО). Среди ключевой продукции – 10 новых проходческих и очистных комбайнов.

Машиностроители обеспечили нужды шахтеров также 683 тысячами запчастей и комплектующих.

Это позволяет усилить надежность работы украинских теплоэлектростанций в ближайшую зиму, обеспечив их достаточным объемом топлива.

"До отопительного сезона остается чуть больше месяца. Для всех нас он будет очередным испытанием на прочность. Поэтому мобилизуем все ресурсы. Энергетики в режиме 24/7 восстанавливают ТЭС, шахтеры усиленно добывают уголь, необходимый для надежной работы станций. А машиностроители делают все, что угледобывающие предприятия были обеспечены для этого всем необходимым оборудованием", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, за восемь месяцев 2024 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,1 млрд грн собственных средств.

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