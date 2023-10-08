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Избиение в военкомате Тернополя: правоохранители открыли уголовное производство

Воскресенье 08 октября 2023 12:14
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Избиение в военкомате Тернополя: правоохранители открыли уголовное производство Фото: Избиение в военкомате Тернополя: правоохранители открыли уголовное производство (zoda.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сетью распространилось видео избиения мужчин в стенах тернопольского военкомата. Правоохранительные органы открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко в комментарии изданию "20 минут".

После распространения видео, как пишет издание со ссылкой на правоохранительные органы, Государственное бюро расследований внесло сведения о событиях в Единый реестр досудебных расследований.

Позже пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона подтвердила открытие уголовного производства.

"По этому факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий", - заявила Шевченко.

Что говорит мэр

Городской голова Тернополя Сергей Надал отметил для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными.

"Обращаюсь к тернополянам: если вам известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщайте в военную прокуратуру и полицию", - написал мэр.

Не только в стенах ТЦК

Вчера началась служебная проверка из-за видео, на котором военные среди города в Тернополе силой "пакуют" мужчину в микроавтобус.

Местное ТЦК намекнуло на неоднозначность ситуации. Там заявили, что причиной задержания были словесные оскорбления, а также дерзость со стороны гражданина в отношении сотрудников центра комплектования. В частности задержанный во время разговора ударил военнослужащего.

Также в ТЦК добавили, что оповещения граждан проводят военные с боевым опытом, которые были признаны ограниченно пригодными в результате полученных ранений или контузий.

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