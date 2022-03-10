ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перемога у війні - це повне відновлення суверенітету і повернення Криму і Донбасу, - Ахметов

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 19:12
Перемога у війні - це повне відновлення суверенітету і повернення Криму і Донбасу, - Ахметов Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Перемогою України у війні проти російської агресії буде повне відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим і Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бізнесмена Ріната Ахметова в коментарі американському Forbes.

"Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України і повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом і Донбасом", - відповів бізнесмен на питання, що б було перемогою для України в цій війні.

Ахметов також подякував міжнародним партнерам України за безпрецедентну консолідовану підтримку.

"Що ще вони можуть і повинні зробити? Я думаю - все, про що просить Україна, просить український народ і український президент", - додав Ахметов.

Обстріли мирних міст російськими військами він назвав злочином проти людства.

"Те, що відбувається - військовий злочин і злочин проти людства щодо України та українців. Яким немає ні пояснень, ні виправдань", - зазначив бізнесмен.

"Путін націлений на країни, де є демократія, свобода, незалежність. А це означає, що його метою можуть бути всі країни вільного світу. Якщо Україна разом з вами його не зупинить, то ніхто не знає, хто буде наступним", - вважає Ахметов.

Він також підкреслив, що після перемоги України пошкодує ні сил, ні коштів для відновлення країни.

"Я в Україні і не збираюся нікуди їхати. Живу я зараз з тими ж почуттями, що і кожен українець - в очікуванні, що війна в нашій країні закінчиться нашою перемогою. І ми зможемо почати відновлювати нашу країну, щоб зробити її щасливою і процвітаючою. Зі свого боку, я не пошкодую на це ні сил, ні коштів", - підсумував Ахметов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Донбас Крим
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України