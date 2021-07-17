ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На всіх пляжах Києва заборонили купатися: що сталося

Новость на русском →
Субота 17 липня 2021 11:10
На всіх пляжах Києва заборонили купатися: що сталося Фото: на пляжах Києва заборонили купатися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори. Це означає, що там заборонено купатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Плесо".

Міська влада наголошує, що заходи ввели з профілактичною метою.

"За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня" води - розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - пояснюють у "Плесо".

Тож заборона купатися оголошена через потенційні ризики для здоров’я та з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб.

"Усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися". Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо", - йдеться в заяві.

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля березі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ пляж плавание
NEWS
Сьогодні сьомі роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо та на якому етапі суд
Сьогодні сьомі роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо та на якому етапі суд
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі