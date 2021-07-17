На всіх пляжах Києва заборонили купатися: що сталося

Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори. Це означає, що там заборонено купатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Плесо" .

Міська влада наголошує, що заходи ввели з профілактичною метою.

"За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня" води - розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - пояснюють у "Плесо".

Тож заборона купатися оголошена через потенційні ризики для здоров’я та з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб.

"Усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися". Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо", - йдеться в заяві.

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля березі.