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На пляжах Києва купатися поки не рекомендовано

Київ, Понеділок 13 липня 2020 13:20
На пляжах Києва купатися поки не рекомендовано
Фото: пляж у Києві (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Кличко заявив, що наприкинці цього тижня місцева влада повідомить, на яких пляжах купатися знову буде безпечно

У воді на пляжах Києва виявили завищені показники вмісту кишкової палички. Київська влада не рекомендує купатись на цих пляжах.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, після сильних опадів вода в водоймах підвищиться, але на повернення до нормативних показників потрібно 3-4 дні.

"Нові проби води фахівці Держпродспоживслужби братимуть сьогодні. І в четвер-п’ятницю ми будемо готові повідомити, на яких пляжах купатися знову безпечно, а де - поки слід утриматися від водних процедур", - заявив він.

Нагадаємо, у Києві провели дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення, після чого кишкову паличку зафіксували на 12 пляжах.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що на пляжах Києва містянам рекомендують не купатися через загрозу інфекції.

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