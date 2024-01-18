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Плеймейкер "Атланты" совершил победный бросок под сирену после соло: момент дня в НБА

Атланта, Четверг 18 января 2024 10:21
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Плеймейкер "Атланты" совершил победный бросок под сирену после соло: момент дня в НБА Фото: Деджонте Мюррей вырвал победу для джорджийцев (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил защитник "Атланты Хокс" Деджонте Мюррей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

27-летний американец решил судьбу противостояния с "Орландо". На последних секундах при равном счете он взял инициативу на себя, финтами разбросал Фулца и уже за линией штрафных бросков метко бросил на 2 очка.

В конце концов "Атланта" вырвала домашнюю победу (106:104). Теперь "Хокс" замыкают первую десятку Восточной конференции НБА. "Мэджик" здесь идут на 8-й строчке.

Мюррей разделил звание самого результативного на паркете с форвардом "Орландо" Паоло Банкеро. Оба набрали по 26 очков. Плеймейкер "Хокс" также записал в свой актив 5 подборов и 5 передач.

Кто такой Деджонте Мюррей

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за "Вашингтон Хаскиз". Выбран "Сан-Антонио" под 29-м номером драфта НБА-2016.

Первые пять сезонов под эгидой ассоциации провел в составе "Сперс". Перед кампанией 2022/23 вместе с Джоком Лендейлом был обменен на Данило Галлинари в "Атланту". В октябре прошлого года установил персональный рекорд результативности – 41 очко против "Миннесоты".

В 2022 году впервые попал в ростер Матча всех звезд. Летом Baby boy подписал контракт с "Хокс" на 4 года, по которому заработает 120 млн долларов.

К слову, накануне защитник "Финикса" Аллен возглавил подборку моментов с организованной контратакой.

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