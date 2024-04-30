Плей-офф НБА: "Денвер" выбил "Лейкерс", "Оклахома" разгромила "Нью-Орлеан"

"Оклахома-Сити Тандер" и "Денвер Наггетс" пополнили список участников второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В свою очередь "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" завершили сезон 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1-й раунд

"Нью-Орлеан" – "Оклахома-Сити" – 89:97 (21:21, 22:23, 28:26, 18:27); серия – 0:4

"Денвер" – "Лейкерс" – 108:106 (28:24, 22:29, 31:26, 27:27); серия – 4:1

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1-й раунд

"Майами" – "Бостон" – 88:102 (24:34, 12:19, 23:28, 29:21); серия – 1:3

"Тандер" разобрались с "Пеликанс" за минимальное количество матчей. Решающую победу Шей Гилджес-Александер и компания одержали на выезде. Соперники играли на равных в течение трех четвертей, а вот в финальной "Оклахома" ушла в отрыв. Отыграть отставание баскетболистам "Нью-Орлеана" уже было не суждено.

В пяти поединках победу в серии оформил "Денвер". Действующий чемпион провел на равных матч с "Лейкерс", но на финальном игровом отрезке "Наггетс" были несколько успешнее. В конце концов, финальное преимущество над калифорнийцами составило всего два пункта. Но даже этого очкового запаса хватило для путевки в следующий раунд.

Вплотную до завершения серии подобрался "Бостон". Команда Святослава Михайлюка без участия украинца уверенно одолела "Майами" на выезде. Намерения победить "Селтикс" очертили еще до большого перерыва, оторвавшись на 17 пунктов. "Хит" могут занести в актив разве что финальные 12 минут, когда сумели немного подсластить горечь поражения.

В следующем раунде плей-офф "Денвер" встретится с "Миннесотой". "Тимбервулвз" без проблем вынесли "Финикс" (4:0 в серии). Следующий же соперник "Оклахомы" определится в поединках "Далласа" и "Клипперс", где счет в данный момент равный (2:2).