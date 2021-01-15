План Тимошенко здатний забезпечити справедливі тарифи, - експерт

Фото: протести проти тарифів (poltava.to)

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знає, що робити, і на відміну від нинішнього уряду не боїться ухвалювати непопулярні, однак ефективні, рішення в інтересах людей.

Про це заявив політтехнолог Андрій Золотарьов в ефірі UKRLIFE.TV.

За його словами, на зміну тренду дворічної давнини на позасистемних політиків, зараз посилюється запит на професіоналізм і вміння навести елементарний порядок. Саме цим пояснюється зростання рейтингу "Батьківщини" майже на третину.

"Електоральне ядро "Батьківщини" чутливе до тарифної проблеми, тож Тимошенко не пройде повз цю тему. Що робити - вона знає. І на відміну від президентської команди, не зволікатиме та не злякається непопулярних кроків для розв’язання проблеми. Ситуація з тарифами - це карт-бланш для Тимошенко", - вважає експерт.

Він переконаний, що українське суспільство чекає на серйозні кадрові рішення від президента.

"Перестановки кадрів у Кабміні не врятують, потрібна повна відставка уряду Шмигаля або видалення найбільш одіозних персон. У Зеленського є тиждень-два, щоб ухвалити рішення, затягне - собі дорожче, до кінця місяця матиме "тарифний майдан", - зауважив Золотарьов.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко запропонувала владі план вирішення "тарифної" кризи. Колишня прем’єрка пропонує пустити на потреби українців газ з підземних сховищ за ціною літньої закупки, що дозволить знизити тарифи втричі.

Також у "Батьківщині" вважають обманом пропозиції уряду встановити вартість газу на рівні 6,99 грн за кубометр. Команда Тимошенко доводить, що газ із підземних сховищ має коштувати не більше 4 гривень за куб, газ українського видобутку - щонайбільше 2 гривні.