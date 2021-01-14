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План Тимошенко містить дієвий механізм розв’язання тарифної кризи, - експерт

Київ, Четвер 14 січня 2021 15:07
План Тимошенко містить дієвий механізм розв’язання тарифної кризи, - експерт
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонує дієвий механізм розв’язання тарифної кризи, а не використовує черговий провал влади задля зведення політичних рахунків.

Про це написав політичний експерт Костянтин Матвієнко у своєму блозі на "Українській правді".

"Наполегливість, з якою "Слуги народу" рубають "гілку, на якій сидять", вже дає свій небезпечний результат. Свіжим прикладом їхньої соціальної безвідповідальності та економічної некомпетентності є кардинальне підвищення цін на газ та електроенергію. Влада зазіхнула не лише на доходи, але і на заощадження громадян", - зазначає експерт.

За його словами, більшість родин не зможе сплачувати ці завищені тарифи. Але розуміє всю катастрофічність ситуації, у яку завели людей "нові обличчя", сьогодні хіба Юлія Тимошенко. Тому колишня прем’єрка і пропонує ефективний та дієвий рецепт виходу з кризи.

"Тимошенко, детально проаналізувавши ситуацію з енергоносіями в Україні, пропонує ряд зрозумілих і реальних кроків для швидкого виправлення ситуації. Наявність в Україні потужних підземних газосховищ дійсно дає нам унікальну можливість закуповувати газ за найнижчими, літніми цінами, а взимку відпускати його населенню і підприємствам за економічно прийнятними, а не здирницькими і спекулятивними. Так само доцільним є спрямування газу вітчизняного видобутку на комунальні потреби, що значно б їх здешевило", - написав Матвієнко.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко запропонувала владі план вирішення "тарифної" кризи. Колишня прем’єрка пропонує пустити на потреби українців газ з підземних сховищ за ціною літньої закупки, що дозволить знизити тарифи втричі.

Також "Батьківщина" вважає обманом пропозиції уряду встановити вартість газу на рівні 6,99 грн за кубометр. Команда Тимошенко доводить, що газ із підземних сховищ має коштувати не більше 4 гривень за куб, газ українського видобутку - щонайбільше 2 гривні.

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