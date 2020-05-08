Плачкова: екологічна безпека повинна стати однією з головних завдань влади

Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Нардеп звернулася до влади з вимогою перейти до фактичних дій

Владі необхідно зробити екологію пріоритетним напрямком і запропонувати чіткий план забезпечення екологічної безпеки України. Про це написала народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Затонулий танкер "Делфі" вже 4 місяці лежить на узбережжі Одеси, забруднює Чорне море і створює загрозу для одеситів. 8 тонн пальмової олії розлито в море в морському порту "Південний" в Одеській області з судна з Тувала", - нагадала Плачкова.

Нардеп розповіла, що збитки від аварії тувальского судна порахували досить швидко - це майже 2 з половиною мільйони доларів США, і навіть запевнили, що важких наслідків для навколишнього середовища вдалося уникнути.

"Але головним залишається питання, хто відповість за цю ситуацію і що необхідно для мінімізації екологічних проблем. Адже те, що відбувається, має змусити керівництво країни, нарешті, звернути увагу на забезпечення екологічної безпеки", - додала Плачкова.

Нардеп звернулася до влади з вимогою перейти до фактичних дій.

"5 днів у вас пішло на те, щоб встановити збитки від розливу в море олії з тувальского судна. А оцінки реальних екологічних загроз від танкера "Делфі" і фактичних дій, щоб цей монумент вашої недбалості прибрати з одеського узбережжя - за 4 місяці так і немає. Ви вносите у парламент проект так званої Програми діяльності уряду. Але в цьому короткому наборі декларацій і гасел, в цьому рефераті на 8 сторінок, нікчемність якого визнають навіть представники монобольшинства, немає ніяких конкретних заходів з захисту екології", - вважає вона.

Політик переконана, що владі потрібно усвідомити, що посуха в країні створює загрозу продовольчої кризи.

"Маловодна тепла зима і, як наслідок, - посуха на півдні, яка вже знищила посіви зернових і поставила Україну перед загрозою продовольчої кризи. Ви нарешті зрозуміли, що клімат змінюється. Тому усвідомте, що зараз в Україні рекордне маловоддя. Засуха сьогодні - загрожує продовольчою кризою восени. Тому нам необхідно підвищити ефективність використання води, щоб забезпечити меліорацію і зрошення, зберегти майбутній урожай", - пояснила нардеп.

Депутат упевнена, що план забезпечення екологічної безпеки - це те, над чим слід працювати в першу чергу.

"Зверніть увагу на екологію. Визначте її пріоритетом і зробіть, нарешті, чіткий план забезпечення екологічної безпеки. Інакше навіть на голодні бунти в цій країні вже нікому буде виходити", - підсумувала Тетяна Плачкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція впроваджує систему супутникового моніторингу для розкриття злочинів проти довкілля.