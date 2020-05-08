ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Плачкова: екологічна безпека повинна стати однією з головних завдань влади

Новини » Політика     08.05.2020 - 18:22
Плачкова: екологічна безпека повинна стати однією з головних завдань влади
Фото: Тетяна Плачкова (zagittya.com.ua)

Нардеп звернулася до влади з вимогою перейти до фактичних дій

Владі необхідно зробити екологію пріоритетним напрямком і запропонувати чіткий план забезпечення екологічної безпеки України. Про це написала народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Затонулий танкер "Делфі" вже 4 місяці лежить на узбережжі Одеси, забруднює Чорне море і створює загрозу для одеситів. 8 тонн пальмової олії розлито в море в морському порту "Південний" в Одеській області з судна з Тувала", - нагадала Плачкова.

Нардеп розповіла, що збитки від аварії тувальского судна порахували досить швидко - це майже 2 з половиною мільйони доларів США, і навіть запевнили, що важких наслідків для навколишнього середовища вдалося уникнути.

"Але головним залишається питання, хто відповість за цю ситуацію і що необхідно для мінімізації екологічних проблем. Адже те, що відбувається, має змусити керівництво країни, нарешті, звернути увагу на забезпечення екологічної безпеки", - додала Плачкова.

Нардеп звернулася до влади з вимогою перейти до фактичних дій.

"5 днів у вас пішло на те, щоб встановити збитки від розливу в море олії з тувальского судна. А оцінки реальних екологічних загроз від танкера "Делфі" і фактичних дій, щоб цей монумент вашої недбалості прибрати з одеського узбережжя - за 4 місяці так і немає. Ви вносите у парламент проект так званої Програми діяльності уряду. Але в цьому короткому наборі декларацій і гасел, в цьому рефераті на 8 сторінок, нікчемність якого визнають навіть представники монобольшинства, немає ніяких конкретних заходів з захисту екології", - вважає вона.

Політик переконана, що владі потрібно усвідомити, що посуха в країні створює загрозу продовольчої кризи.

"Маловодна тепла зима і, як наслідок, - посуха на півдні, яка вже знищила посіви зернових і поставила Україну перед загрозою продовольчої кризи. Ви нарешті зрозуміли, що клімат змінюється. Тому усвідомте, що зараз в Україні рекордне маловоддя. Засуха сьогодні - загрожує продовольчою кризою восени. Тому нам необхідно підвищити ефективність використання води, щоб забезпечити меліорацію і зрошення, зберегти майбутній урожай", - пояснила нардеп.

Депутат упевнена, що план забезпечення екологічної безпеки - це те, над чим слід працювати в першу чергу.

"Зверніть увагу на екологію. Визначте її пріоритетом і зробіть, нарешті, чіткий план забезпечення екологічної безпеки. Інакше навіть на голодні бунти в цій країні вже нікому буде виходити", - підсумувала Тетяна Плачкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція впроваджує систему супутникового моніторингу для розкриття злочинів проти довкілля.

Теги Новини України экологияОпозиційна платформа За життя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся