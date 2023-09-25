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Северная Корея разрешила въезд иностранцам впервые с 2020 года

Понедельник 25 сентября 2023 15:30
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Северная Корея разрешила въезд иностранцам впервые с 2020 года Фото: Северная Корея разрешила въезд иностранцам впервые с 2020 года (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Северная Корея впервые разрешит въезд в страну иностранцам с момента закрытия границ в начале пандемии Covid-19 в начале 2020 года, открыв источник дохода, который когда-то обеспечивал страну твердой валютой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Северная Корея объявила о том, что с понедельника иностранцам будет разрешен въезд в страну. Однако они должны будут пройти двухдневный карантин.

При этом издание отмечает, что в государственных средствах массовой информации Северной Кореи не было никаких сообщений об этом шаге.

Режим Ким Чен Ына постепенно ослабляет введенные почти четыре года назад пограничные ограничения, разрешив в июле посещение страны высокопоставленными делегациями из Китая и России, а в августе отправив коммерческие самолеты в Пекин и Владивосток для возвращения дипломатов, студентов и рабочих, оказавшихся за границей из-за пограничных ограничений.

Туристы из таких стран, как Китай, ранее были важным источником иностранной валюты для Северной Кореи, испытывающей нехватку средств. Эти туристы помогали КНДР совершать операции за рубежом, в то время как она остается отрезанной от международных банков.

Решение Кима о закрытии границ затормозило ту небольшую торговлю, которую могло вести государство, находящееся под жесткими санкциями. Это привело к сокращению экономики, которая, по оценкам Банка Кореи в Сеуле, стала меньше, чем когда Ким пришел к власти более десяти лет назад.

Туризм в КНДР

Политика изоляционизма, долгое время проводимая правительством Северной Кореи, привела к ограниченному развитию международного туризма в стране. Иностранных туристов в КНДР привлекают преимущественно естественные достопримечательности и особая "неосталинистская" атмосфера, характерная для страны.

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