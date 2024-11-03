ua en ru
Вс, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея может усилить поддержку Украины из-за северокорейских войск в РФ, - ISW

Воскресенье 03 ноября 2024 05:15
UA EN RU
Южная Корея может усилить поддержку Украины из-за северокорейских войск в РФ, - ISW Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи может усилиться. Причиной тому является присутствие войск КНДР в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

"Южная Корея дала понять о возможной готовности усилить поддержку Украины на фоне продолжающихся сигналов украинской разведки о размещении северокорейских сил вблизи границы России с Украиной", - говорится в отчете.

Публикуя вывод, аналитики ссылаются на заявление южнокорейского главы МИД Чо Тэ Юля. Он заявил 1 ноября, что "рассматриваются все возможные сценарии" в ответ на вопрос о возможной отправке оружия в Украину после размещения войск КНДР в России. Чо подчеркнул, что страна будет следить за участием северокорейских войск в РФ и "выгодами", которые Северная Корея получает от российского государства. В частности, для того, чтобы определить курс действий.

В субботу, 2 ноября, Главное управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило, что на прошлой недели российские войска перебросили 7 тысяч дополнительных военнослужащих КНДР в неуказанные районы вблизи границы с Украиной.

По данным разведки, россияне вооружили корейцев:

  • 60-мм минометами;
  • автоматами АК-12;
  • пулеметами РПК/ПКМ;
  • снайперскими винтовками СВД/СВЧ;
  • противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Феникс" и противотанковыми гранатометами РПГ-7.

Кроме того, войска КНДР были оснащены некоторыми приборами ночного видения, тепловизорами и другим оптическим оборудованием.

Напомним, по данным британской разведки у северокорейских солдат, вероятно, возникнут проблемы при участии в боевых действиях против ВСУ. Речь идет о языковом барьере и не только.

Также во вчерашнем выводе в ISW написали, что привлечение Россией войск КНДР к войне против Украины, может привести к высокому уровню потерь среди военных Северной Кореи. В связи с этим войска азиатских союзников вряд ли смогут полностью компенсировать потери личного состава россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Южная Корея Северная Корея Война в Украине
NEWS
В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW
В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте