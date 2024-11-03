Южная Корея может усилить поддержку Украины из-за северокорейских войск в РФ, - ISW

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи может усилиться. Причиной тому является присутствие войск КНДР в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

"Южная Корея дала понять о возможной готовности усилить поддержку Украины на фоне продолжающихся сигналов украинской разведки о размещении северокорейских сил вблизи границы России с Украиной", - говорится в отчете.

Публикуя вывод, аналитики ссылаются на заявление южнокорейского главы МИД Чо Тэ Юля. Он заявил 1 ноября, что "рассматриваются все возможные сценарии" в ответ на вопрос о возможной отправке оружия в Украину после размещения войск КНДР в России. Чо подчеркнул, что страна будет следить за участием северокорейских войск в РФ и "выгодами", которые Северная Корея получает от российского государства. В частности, для того, чтобы определить курс действий.

В субботу, 2 ноября, Главное управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило, что на прошлой недели российские войска перебросили 7 тысяч дополнительных военнослужащих КНДР в неуказанные районы вблизи границы с Украиной.

По данным разведки, россияне вооружили корейцев:

60-мм минометами;

автоматами АК-12;

пулеметами РПК/ПКМ;

снайперскими винтовками СВД/СВЧ;

противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Феникс" и противотанковыми гранатометами РПГ-7.

Кроме того, войска КНДР были оснащены некоторыми приборами ночного видения, тепловизорами и другим оптическим оборудованием.