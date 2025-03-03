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Писториус созвал "Группу пяти" по Украине и европейской безопасности

Понедельник 03 марта 2025 22:21
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Писториус созвал "Группу пяти" по Украине и европейской безопасности Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Министр обороны Германии Борис Писториус собрал коллег из пяти стран НАТО на срочную видеоконференцию. Европейские министры обсудили Украину и свое дальнейшее сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Видеоконференцию "Группы пяти" Писториус провел в понедельник, 3 марта. Участие в ней приняли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. На виртуальной встрече министры обороны подтвердили свою политическую и военную поддержку Украины.

"Все соглашаются, что Украина может рассчитывать на дальнейшую и широкую поддержку "Группы пяти"", - сообщило Министерство обороны Германии после встречи.

Сообщается, что заседание было созвано срочно после спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на прошлой неделе.

По данным издания этот спор вызвал опасения, что США может прекратить свою критически важную поддержку Украины на фоне улучшения отношений Соединенных Штатов с Россией.

Планируется, что следующая встреча "Группы пяти" состоится 12 марта в Париже.

Отметим, что встречи министров обороны пяти стран происходят с целью укрепления европейской безопасности и оборонного сотрудничества.

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, в минувшую пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме. Во время общения в Овальном кабинете между ними произошла перепалка.

Трампу "не понравилось", когда Зеленский заявил о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США. После этого американский лидер начал общаться с президентом Украины на повышенных тонах.

В итоге запланированную пресс-конференцию Зеленского и Трампа отменили. Также было отменено подписание соглашения о редкоземах.

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