Писториус созвал "Группу пяти" по Украине и европейской безопасности

Министр обороны Германии Борис Писториус собрал коллег из пяти стран НАТО на срочную видеоконференцию. Европейские министры обсудили Украину и свое дальнейшее сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Видеоконференцию "Группы пяти" Писториус провел в понедельник, 3 марта. Участие в ней приняли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. На виртуальной встрече министры обороны подтвердили свою политическую и военную поддержку Украины.

"Все соглашаются, что Украина может рассчитывать на дальнейшую и широкую поддержку "Группы пяти"", - сообщило Министерство обороны Германии после встречи.

Сообщается, что заседание было созвано срочно после спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на прошлой неделе.

По данным издания этот спор вызвал опасения, что США может прекратить свою критически важную поддержку Украины на фоне улучшения отношений Соединенных Штатов с Россией.

Планируется, что следующая встреча "Группы пяти" состоится 12 марта в Париже.

Отметим, что встречи министров обороны пяти стран происходят с целью укрепления европейской безопасности и оборонного сотрудничества.

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, в минувшую пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Белом доме. Во время общения в Овальном кабинете между ними произошла перепалка.