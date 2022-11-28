После отступления из Херсона российская армия обстреливает город из "Градов", - британская разведка

Несмотря на освобождение украинскими войсками 11 ноября 2022 года, город Херсон на юге Украины продолжает ежедневно подвергаться обстрелам российской артиллерии. Только 24 ноября 2022 года погибли 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 27 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела.

По данным британской разведки, город уязвим, потому что он остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые теперь ведут огонь с восточного берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонительных рубежей.

"Большая часть ущерба, вероятно, нанесена Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в основном систем БМ-21 "Град", - сообщают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах ближе к Крыму. В Геническе будет находиться новый штаб кафиров.