Пиріг з черешнею: топ 5 кращих рецептів

Пиріг з черешнею можна готувати на пісочному тісті, ароматну літню ягоду також додають у кекси, бісквіти і чизкейки

Рецепти пирога з черешнею на швидку руку, десерти до чаю і частування для святкового столу - у добірці Styler.

Пиріг з черешнею: швидкий рецепт на сковороді

Рецепт цього пирога з черешнею виручить, якщо поруч немає духовки або мультиварки. Готувати десерт надзвичайно просто з доступних інгредієнтів. Шоколадне тісто відмінно поєднується зі смаком черешні, нотки кориці надають десерту пікантність. Необхідні продукти:

Масло вершкове - 60 г

Борошно пшеничне - 100 г

Черешня без кісточок - 100 г

Кориця - 0,5 ч.л.

Какао-порошок - 10 г

Сода - 0.3 ч.л.

Яйце куряче - 2 шт.

Молоко - 50 мл

Цукор - 60 г

Вишню помити, очистити від кісточок, висушити. У сотейнику змішати масло з цукром, поставити на повільний вогонь, помішуючи, дочекатися розчинення цукру і отримання однорідної маси. Остудити суміш до кімнатної температури, потім додати яйця, збити вінчиком або міксром на низькій швидкості.

Фото: Шоколадний пиріг з черешнею (facebook.com/Vkusovenok)

Борошно просіяти, додати соду, какао, корицю. У сотейник з маслом і яйцями влити молоко і додати сухі інгредієнти, добре вимісити.

Для пирога з черешнею можна використовувати керамічну форму, або одноразову з фольги. Головне, щоб за діаметром вона підходила під розмір сковороди. Змастити форму маслом, вилити тісто, а зверху розкласти ягідки черешні.

Сковороду прогріти на повільному вогні протягом 5 хвилин, після чого помістити в неї форму з пирогом, накрити кришкою і готувати 40-45 хвилин. Готовність десерту перевірити дерев'яною шпажкою.

Пиріг з черешнею на пісочному тісті

Класичний рецепт пісочного пирога можна використовувати для приготування частування до чаю в сезон черешні. Необхідні інгредієнти:

яйця - 2 шт.

масло вершкове - 100 г

борошно - 2 склянки

розпушувач - 10г

крохмаль - 1 ст.л.

цукор - 100 г

черешня без кісточки - 200 г

Фото: Пісочний пиріг з черешнею (facebook.com/maryjanebar)

Яйця, вершкове масло і цукор змішати до однорідності, після чого всипати борошно з розпушувачем, і вимісити до тих пір, поки тісто не відставатиме від рук. Скачати в кулю і прибрати в холодильник на 10 хвилин. Вимиті і очищені черешні скласти в сотейник і довести до кипіння на невеликому вогні, додати крохмаль. Перемішувати, поки маса не стане густою.

У роз'ємній формі зробити з тіста корж з бортиками, третину тіста залишити. Викласти на корж начинку і трохи загнути бортики. З тіста, що залишилося, зробити решітку і притрусити пиріг цукром. Випікати близько години при температурі 160 градусів. Пісочний пиріг з черешнею можна подавати з кулькою ванільного морозива.

Йогуртовий кекс: рецепт ніжного пирога з черешнею

Черешневий кекс виходить соковитим, а його смак трохи нагадує запіканку. Для приготування знадобиться:

яйця - 2 шт

цукор - 200 г

борошно - 240 г

масло рослинне без запаху - 100 мл

йогурт без добавок - 200 мл

розпушувач - 18 г

ванілін - 0,5 ч.л.

сіль - 1 щіпка

черешня без кісточки - 250 г

Фото: Йогуртовий пиріг з черешнею (pixabay.com/RitaE)

Яйця збити з цукром, додати йогурт, влити олію, висипати ванілін і щіпку солі. Борошно окремо змішати з розпушувачем і ввести в суміш. У роз'ємну форму вилити половину тіста, розкласти черешню і залити тістом. Випікати в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці протягом 30-40 хвилин. Прикрасити кекс зверху можна ягідками черешні, глазур'ю або цукровою пудрою.

Бісквітний рулет з черешнею

Ще один варіант випічки з черешнею - шоколадний бісквітно-сирний рулет. Необхідні інгредієнти:

черешня без кісточки - 200 г

протертий сир або сирна маса 5% - 150 г

жирні вершки - 150 мл

цукрова пудра - 100 г

яйця - 6 шт.

цукор - 100 г

крохмаль - 30 г

борошно - 80 г

какао - 10 г

Фото: Бісквітний рулет з черешнею (pixabay.com/u11116)

Яйця збити міксером, поступово додаючи цукор, потім у суміш ввести муку, какао і крохмаль, акуратно перемішуючи. Отримане тісто вилити у форму або на деко з пергаментом, відправити запікатися в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Після чого вийняти бісквіт і згорнути його на пергаменті ще теплим. Вершки збити з цукровою пудрою, додати сир і нарізану на половинки черешню, добре перемішати. Коли бісквіт охолоне, розгорнути його і змастити вершковим кремом. Потім згорнути в рулет і нарізати ножем на порції.

Пиріг з черешнею а-ля чізкейк

Смак пирога з черешнею за цим рецептом дуже схожий на популярний десерт чізкейк, але готується він значно простіше. Замість вершкового сиру, як в класичному рецепті, використовується сметана з високим відсотком жирності. Продукти для приготування основи:

борошно - 350-400 г

розпушувач - 1 ч.л.

цукор - 100 г

яйця - 2 шт.

масло вершкове - 120 г

дрібка солі.

Борошно просіяти і потім змішати з розпушувачем, яйця збити з сіллю, додати розтоплене вершкове масло і з'єднати з борошном. Замісити тісто, скачати в кулю і прибрати в холод на 30 хвилин. У цей час приготувати заливку, для якої будуть потрібні інгредієнти:

крохмаль кукурудзяний - 3 ст.л ;

цукрова пудра - 120 г

сметана 20% - 300 г

яйця - 2 штуки

ванілін - 5 г

Фото: Пиріг з черешневим конфитюром (pixabay.com/pixel1)

Збити яйця, цукрову пудру змішати зі сметаною і яйцями, додати ванілін і крохмаль. Роз'ємну форму застелити пергаментом, дістати тісто з холодильника і розподілити його тонким шаром по дну форми, утворюючи бортики. Потім вилити сметанним начинку і випікати при 180 градусах близько 40-45 хвилин.

Поки пиріг в духовці, слід приготувати черешневий конфітюр. На 500 г черешні необхідно взяти 300 г цукру, 50 мл води і пару гілочок м'яти. Черешню помити, очистити від кісточок, скласти в сотейник, додати цукор і поставити на вогонь на 5 хвилин, потім додати воду і м'яту, довести до кипіння і зняти з плити. Видалити гілочки м'яти і охолодити. Коли пиріг буде готовий, дістати його з роз'ємної форми, залити конфитюром і посипати тертим шоколадом.

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