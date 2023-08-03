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Pirelli предложил Формуле-1 новый тип шин: известна причина

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Милан, Четверг 03 августа 2023 15:58
Pirelli предложил Формуле-1 новый тип шин: известна причина Фото: Актуальные комплекты шин в Формуле-1 (facebook.com/PirelliMotorsport)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский производитель автомобильной резины Pirelli собрался ввести дополнительный тип шин для Королевских гонок.

Об этом заявил руководитель гоночных программ концерна Марио Изола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RaceFans.

Шинный монополист F1 предложил новый комплект для использования в дождливых условиях. В настоящее время пилоты чемпионата мира используют промежуточную и дождевую резины.

Так Pirelli отреагировал на критику по мотивам Гран-при Бельгии. Гонщики были недовольны поведением шин и скоростью при влажных условиях на трассе. По словам Изолы, нынешняя резина делает разницу 5-6 секунд по сравнению со старыми шинами.

"Если в дальнейшем будет сохраняться ситуация, когда при большом количестве воды будут вывешивать красный флаг или будут круги за автомобилем безопасности из-за плохой видимости, то, по-моему, лучшим решением будет разработка промежуточной шины", – рассказал функционер.

Рабочее название новой резины – суперпромежуточные и промежуточные+ шины. Действующий контракт итальянцев с Формулой-1 рассчитан до конца 2024 года. Ранее компания реализовала переход чемпионата от 13-дюймовой к 18-дюймовой резине.

К слову, ранее Ферстаппен триумфовал на Гран-при Бельгии после старта шестым.

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