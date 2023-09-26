PIN-UP возглавила индекс предприятий с безупречной деловой репутацией в области азартных игр

Опендатабот обновил индекс топовых предприятий Украины, в который попали крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт аналитического ресурса.

При составлении индекса учтены как финансовые показатели, так и деловая репутация бизнеса. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании или бизнесы, имеющие собственников из РФ, а также обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, обязанные декларировать свои доходы.

Лидером в сфере энергетики признан "Д.Трейдинг", в розничной торговле – "АТБ-Маркет", среди банков - "Приват". В отрасли транспорт и почта – Укрзализныця.

В категории "Азартные игры" первое место заняла компания PIN-UP Ukraine.

По словам СОО PIN-UP Ukraine Игоря Зотько, этот рейтинг является признанием значимой роли компании в отрасли и подтверждением соблюдения высоких стандартов в ведении бизнеса.

"Мы платим причитающиеся налоги и способствуем развитию нашей страны. Современный бизнес должен быть социально ответственным и поддерживать экономическую стабильность государства. Мы продолжим совершенствовать наши услуги и создавать конкурентный рынок", - прокомментировал Игорь Зотько.

Напомним, по результатам первого полугодия 2023 года PIN-UP Ukraine перечислила в государственный бюджет Украины 1,5 млрд гривен налогов.

На благотворительные и гуманитарные проекты PIN-UP направил 121,7 млн гривен.