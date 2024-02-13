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PIN-UP Foundation за январь обеспечил гуманитаркой более 2,5 тысяч украинцев в прифронтовых городах

Вторник 13 февраля 2024 11:51 promo
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PIN-UP Foundation за январь обеспечил гуманитаркой более 2,5 тысяч украинцев в прифронтовых городах Фото: PIN-UP Foundation за январь обеспечил гуманитаркой более 2,5 тысяч украинцев в прифронтовых городах (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры благотворительного фонда PIN-UP Foundation посетили в январе восемь населенных пунктов прифронтовых регионов Украины и обеспечили более 2,5 тысяч местных жителей товарами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Волонтеры проекта LINE-UP, запущенного благотворительным фондом PIN-UP Foundation, уже более полугода регулярно выезжают в населенные пункты Украины.

В январе волонтеры совершили восемь гуманитарных поездок в Харьковскую область (Новоосиново, Балаклея, Шевченково) и Донецкую область (Славянск, Билбасовка, Веролюбовка, Николаевка, Красное).

В общей сложности было доставлено 13 600 тонн различных товаров - продуктовые, бытовые, медицинские, детские наборы, а также книги для детей и подгузники. Таким образом, помощь от фонда в январе получили 2 564 человека.

"Каждый волонтерский выезд - шаг к помощи украинцам, которые переживают тяжелые времена войны. Волонтеры PIN-UP Foundation не просто доставляют гуманитарные наборы, они привозят надежду для нуждающихся в поддержке", - прокомментировала Марина Ильина, президент благотворительного фонда PIN-UP Foundation.

PIN-UP Foundation - благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины.

Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

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