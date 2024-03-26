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Пилот "Феррари" пополнил список кандидатов на место в "Ред Булле"

Милтон-Кинс, Вторник 26 марта 2024 12:27
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Пилот "Феррари" пополнил список кандидатов на место в "Ред Булле" Фото: Карлос Сайнс на верхней строчке пьедестала Гран-при Австралии (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Испанский гонщик итальянской Скудерии Карлос Сайнс перед следующим сезоном может оказаться в рядах "Ред Булла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

29-летний пилот стал очередным претендентом на вакантное место в болиде "красных быков" на сезон-2025. Скорее всего, мексиканец Перес завершит сотрудничество с конюшней в декабре.

Сайнс в свою очередь вынужден выйти на рынок пилотов из-за решения "Феррари" пригласить Хэмилтона. Пиренеец недавно начал свой четвертый год за рулем Скудерии. Впрочем, он проиграл монегаску Леклеру внутреннюю конкуренцию за место в команде.

"Я думаю, что мы хотим выставить за "Ред Булл" лучшую из возможных пар пилотов, но иногда приходится смотреть и за пределы собственного "болота". Учитывая выступления Сайнса, нельзя исключать такую возможность. Поэтому я считаю, что мы просто не будем торопиться", – рассказал руководитель команды Кристиан Хорнер.

В прошлом году Сайнс финишировал четвертым в общем зачете F1, набрав 200 очков. Испанец стал единственным гонщиком, прервавшим гегемонию "Ред Булла" с триумфом на Гран-при Сингапура. В сезоне-2024 финишировал третьим в Бахрейне и победил в Австралии (40 пунктов).

Кто такой Карлос Сайнс

Уроженец Мадрида, чемпион Формулы-Renault 2.0 (2011) и Формулы-Renault 3.5 (2014). На уровне Формулы-1 дебютировал в сезоне-2015 в составе "Торо Россо".

Провел в резервной команде "Ред Булла" три года, в том числе в первый был напарником действующего чемпиона Ферстаппена. Сезон-2017 завершал в составе "Рено", где провел и следующий год. Еще два сезона пилотировал "Макларен". Перед сезоном-2021 перебрался в "Феррари".

В общей сложности провел 188 гран-при в Формуле-1. За эти годы одержал 3 победы, проехал 3 самых быстрых круга и 20 раз взошел на подиум. Отец – Карлос Сайнс-старший – двукратный чемпион мира по ралли и четырехкратный триумфатор "Дакара".

К слову, ранее Сайнс одержал первую победу в сезоне-2024 для "Феррари".

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