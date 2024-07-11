Повышение акцизов на горючее может привести к политическому скандалу, - эксперт

За повышение акцизов на горючее, которое согласовали в Верховной раде, заплатит в результате каждый украинец, ведь дорогой бензин повлечет рост цен на все товары и услуги. Кроме того, пока неясно целевое использование этих средств.

"Повышения состоятся с 1 сентября, в несколько этапов. Уместно ли это сейчас? Я буду последним в этой стране, кто поддержит увеличение налогов на нефтепродукты. Потому что это увеличение, эту разницу заплатит никто другой, как конечный потребитель. А у нас сейчас не такая ситуация, где мы могли решать какие-то вопросы за счет высоких цен на горючее", - подчеркнул Сиренко.

В то же время он заметил: и в Верховной Раде, и из других источников раздается мнение, что якобы эти средства пойдут на армию. Но это не так – существует опасность, что эти деньги будут направлены на другие цели и тогда вообще непонятно, ради чего экономика загоняется в кризис.

"Я почитал некоторые документы и понимаю, что целевое назначение этой разницы пойдет на совсем другие цели. То есть, кто-то немного приврал, и может оказаться в политическом скандале. В Верховной Раде должно быть ожесточенное обсуждение этого проекта, и надо вернуться к главному – куда эти деньги уйдут. Если они пойдут в асфальт, и мы уже восстанавливаем Украину, в которой линия фронта движется не в нашу пользу, то у меня большие вопросы", – резюмировал Сиренко.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС.

Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабного вторжения это повышение станет уже третьим.

В свою очередь глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса.