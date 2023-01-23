Результаты "облачных" тендеров в 2022: GigaCloud в лидерах, а претензии De Novo необоснованны

В 2021-2022 годах на Prozorro провели около 360 "облачных" тендеров. GigaCloud одерживала победу почти в 100, ближайшие преследователи - ООО "Анте Медиам" и ООО "Де Ново" - почти в 40 и 20 соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

По данным исследования Molfar (компании, занимающейся OSINT-разведкой), в 2022 году GigaCloud второй год стала лидером рынка IaaS-услуг. По итогам года доля компании на украинском рынке выросла до 16,3% (по сравнению с 12% в 2021 году), тогда как De Novo имеют 17,3% (по сравнению с 17% в 2021 году).

De Novo в 2021 году имели едва ли не больше побед с применением переговорной процедуры. Это разрешается пунктом "Отсутствие конкуренции по техническим причинам".

В таких случаях привлекают экспертов, изучающих целесообразность смены поставщика. Впрочем, по открытым данным сложно проверить их незаангажированность.

Претензии De Novo относительно нарушения принципов конкуренции и якобы завышенной стоимости некоторых лотов необоснованны, пишет издание Delo.ua.

К примеру, в 2022 году De Novo победила в одном из тендеров ООО "Нафтогаз Цифровые Технологии". Стоимость контракта с марта по июль составила более 24 млн. грн. или почти 5 млн грн в месяц.

Уже в ноябре "Нафтогаз" объявил новый тендер на услуги по пользованию облачными сервисами уже на 2 года (с ноября 2022 по 2024 год). В нем выиграла ООО "Анте Медиам", предложившее обслуживание за 3,6 млн грн в месяц. Разница - почти 30% не в пользу ООО "Де Ново".

Арма недавно объявила результаты аукциона на услуги облачного сервиса для размещения IT-инфраструктуры. Стоимость услуг ООО "Де Ново" на 40% выше, чем у победителя ООО "Анте Медиам" - более 1 млн грн по сравнению с 419 тыс. грн.