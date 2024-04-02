Усилят ПВО и обновят авиацию. Греция обнародовала план модернизации Вооруженных сил

Греция подготовила план по реструктуризации Вооруженных сил в соответствии с "Повесткой дня до 2030 года". Среди ключевых положений документа – приобретение современных истребителей и усиление военно-морского флота.

Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еkathimerini .

"Наша программа направлена ​​на то, чтобы к 2030 году ВВС Греции располагали 200 современными самолетами 4,5 и 5-го поколений, постепенно выводя из эксплуатации самолеты 3-го и 4-го поколений", - заявил Дендиас.

По его словам, правительство планирует приобрести к концу десятилетия две или более полных эскадрилии самолетов F-16, Rafale и F-35.

"Наша цель — укрепить собственную оборонную промышленность и продвинуться в производстве современных "умножителей мощности". Мы стремимся создать новую реальность для греческих вооруженных сил", - добавил он.

Отмечается, что среди других ключевых направлений развития Вооруженных сил Греции до 2030 года – обновление систем ПВО и развитие беспилотных систем.