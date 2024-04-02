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Усилят ПВО и обновят авиацию. Греция обнародовала план модернизации Вооруженных сил

Вторник 02 апреля 2024 05:33
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Усилят ПВО и обновят авиацию. Греция обнародовала план модернизации Вооруженных сил Фото: Греция обнародовала план модернизации Вооруженных сил (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Греция подготовила план по реструктуризации Вооруженных сил в соответствии с "Повесткой дня до 2030 года". Среди ключевых положений документа – приобретение современных истребителей и усиление военно-морского флота.

Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еkathimerini.

"Наша программа направлена ​​на то, чтобы к 2030 году ВВС Греции располагали 200 современными самолетами 4,5 и 5-го поколений, постепенно выводя из эксплуатации самолеты 3-го и 4-го поколений", - заявил Дендиас.

По его словам, правительство планирует приобрести к концу десятилетия две или более полных эскадрилии самолетов F-16, Rafale и F-35.

"Наша цель — укрепить собственную оборонную промышленность и продвинуться в производстве современных "умножителей мощности". Мы стремимся создать новую реальность для греческих вооруженных сил", - добавил он.

Отмечается, что среди других ключевых направлений развития Вооруженных сил Греции до 2030 года – обновление систем ПВО и развитие беспилотных систем.

Помощь Украине от Греции

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция останавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, поскольку в будущем они могут быть переданы Украине.

15 марта стало известно, что Греция готовится к поставке Украине новой партии военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах. Также сообщалось, что правительство Греции готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета.

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