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Подростки как оружие: РФ массово вербует украинских детей для шпионажа и диверсий, - FT

Понедельник 30 июня 2025 09:26
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Подростки как оружие: РФ массово вербует украинских детей для шпионажа и диверсий, - FT Фото: РФ вербует украинских подростков через Telegram (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия вербует украинских подростков через Telegram, обещая "легкие деньги". Детей заставляют передавать координаты военных, жечь объекты и закладывать взрывчатку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Tiimes.

Российская ФСБ активно использует украинских подростков в войне против Украины.

Как пишет Financial Times, детей заманивают через мессенджеры, предлагая денежное вознаграждение за "простую работу" - сфотографировать военную технику, отправить координаты или устроить поджог.

Служба безопасности Украины задержала 16-летнего парня, который собирал данные об украинских позициях в Днепре. Он легко сливался с толпой, но в его телефоне были фото и локации, которые должны были лечь на стол российских военных.

Подростка завербовали через Telegram. Ему присылали инструкции и координаты, которые могли стать целями для российских ударов.

Квест-игры и фальшивые вакансии

По данным СБУ, только за последний год задержали более 700 человек, причастных к шпионажу и диверсиям. Из них более 170 - несовершеннолетние.

Работает схема: россияне пишут в мессенджере, предлагают "подзаработать". Задача - сделать фото, сжечь трансформатор или перебросить сумку.

Платят - от 100 до 1000 долларов. Иногда все это маскируют под "квест", где "победителю" обещают приз.

Один из таких случаев - взрыв в Харькове, когда 19-летняя девушка взорвала электросамокат, переданный армии. Погиб военный.

Еще одна трагедия - в Ивано-Франковске. Там двух парней 15 и 17 лет завербовали для теракта. Один из них погиб при взрыве - по данным СБУ, бомба сдетонировала дистанционно.

ФСБ под видом чиновников

Недавно СБУ обнаружила новую тактику: российские агенты выдают себя за украинских чиновников и заставляют подростков выполнять "задания" - часто под давлением или шантажом.

Масштабная информкампания. СБУ и полиция работают в школах, запускают ролики и SMS-предупреждения.

Напомним. что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила еще один теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Киеве.

По данным следствия, вражеским пособником оказался 17-летний парень, который уже имеет подозрение от правоохранителей за поджог военных авто. Однако суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

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