Покорение Леброна нового очкового рубежа не спасло "Лейкерс": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

"Король" обновил рекорд по количеству набранных очков под эгидой ассоциации. В противостоянии с "Денвером" он покорил рубеж в 40000 пунктов. Событие произошло во второй четверти, когда форвард разворотом освободился от опеки и набра два пункта от щита.

Достижение Джеймса не обеспечило "Лейкерс" домашнюю победу. "Наггетс" сумели дожать калифорнийцев на выезде (124:114). "Денвер" остался на 3-й строчке Западной конференции НБА, а вот "Лос-Анджелес" опустился на 10-е место.

Самым результативным на паркете стал лидер "Наггетс" Никола Йокич. Он набрал 35 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. В свою очередь Леброн набрал 26 пунктов – больше всего в составе "Лейкерс".

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".