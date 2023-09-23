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Подсказка для волонтеров: как отчитываться о гуманитарной помощи

Украина, Суббота 23 сентября 2023 10:50
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Подсказка для волонтеров: как отчитываться о гуманитарной помощи Фото: волонтерам объяснили, как отчитываться о гуманитарной помощи (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Волонтерам и общественным организациям объяснили, как отчитываться о предоставленной или полученной гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики в Telegram.

Чиновники отмечают, что отчетность - это обязательное условие для всех общественных организаций, привезших гуманитарную помощь. Она гарантирует прозрачность процессов и защищает волонтеров в правовом поле.

Как правильно отчитываться?

После того, как волонтеры привезли или получили помощь, нужно провести инвентаризацию. Затем нужно зайти в автоматизированную систему гуманитарной помощи и подать отчет по принципу: "раздал кг - осталось на складе кг".

Обязательно нужно обращать внимание на сроки:

  • для бюджетных учреждений сроки подачи отчета - 15 дней;
  • для заведений, уполномоченных Минздравом - 60 дней;
  • для остальных организаций - до 90 дней.

"Отчитывай ежемесячно до 15 числа нарастающим итогом и следи за четким и прозрачным учетом гуманитарной помощи", - говорят в Минсоцполитики.

Также отмечается, что единая автоматизированная система учета гуманитарной помощи находится в разработке. Изменения заработают с 1 декабря. Поэтому организации приглашают протестовать ее. Для этого нужно отправить обращение на электронную почту: tapasenko@mlsp.gov.ua.

Напомним, что в Украине гражданам и дальше продолжают выдавать гуманитарную помощь, если они в этом нуждаются. Получить можно не только продуктовые наборы, но и пособие для детей.

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Гуманитарная помощь Министерство социальной политики волонтери
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