Под Одессой в искусственном водоеме утонули двое детей

Под Одессой произошла трагедия. В искусственном водоеме в понедельник, 2 октября, утонули два 13-летних подростка.

"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Опытное Одесского района во время купания в искусственном водоеме исчезли дети", - говорится в сообщении ГСЧС Одесской области.

На место происшествия прибыли водолазы ГСЧС, которые изъяли из воды тела двух 13-летних мальчиков.

"На месте происшествия с родителями погибших работают психологи ГСЧС. Все детали происшествия выясняет полиция", - отметили спасатели.

Как добавили в ГСЧС Украины, с начала года количество погибших на водоемах Украины уже достигло 889, из которых 86 - дети. На прошлой неделе погибли 13 человек, среди которых один ребенок.

Как сообщалось, 3 августа в Киевской области во время отдыха утонул 10-летний мальчик. О ЧП сообщили спасатели.

Отметим, зимой аналогичный случай произошел в Белогородке Киевской области. Там 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его начали искать только через три часа.