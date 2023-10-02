ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Одессой в искусственном водоеме утонули двое детей

Одесса, Понедельник 02 октября 2023 15:54
UA EN RU
Под Одессой в искусственном водоеме утонули двое детей Фото: дети утонули в искусственом водоеме под Одессой 2 октября (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

Под Одессой произошла трагедия. В искусственном водоеме в понедельник, 2 октября, утонули два 13-летних подростка.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: ГСЧС Украины, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Опытное Одесского района во время купания в искусственном водоеме исчезли дети", - говорится в сообщении ГСЧС Одесской области.

На место происшествия прибыли водолазы ГСЧС, которые изъяли из воды тела двух 13-летних мальчиков.

"На месте происшествия с родителями погибших работают психологи ГСЧС. Все детали происшествия выясняет полиция", - отметили спасатели.

Как добавили в ГСЧС Украины, с начала года количество погибших на водоемах Украины уже достигло 889, из которых 86 - дети. На прошлой неделе погибли 13 человек, среди которых один ребенок.

Как сообщалось, 3 августа в Киевской области во время отдыха утонул 10-летний мальчик. О ЧП сообщили спасатели.

Отметим, зимой аналогичный случай произошел в Белогородке Киевской области. Там 11-летний мальчик провалился под лед и погиб. Его начали искать только через три часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Уже летают на авиатренажерах. Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16
Уже летают на авиатренажерах. Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского