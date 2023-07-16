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Под Кропивницким столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы

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Воскресенье 16 июля 2023 17:56
Под Кропивницким столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы Фото: Под Кропивницким столкнулись два микроавтобуса (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

На трассе Н-23 под Кропивницким столкнулись два микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.

По данным спасателей, в 13:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог" возле села Братолюбовка Кропивницкого района произошло ДТП.

В результате столкновения двух микроавтобусов (один из них - рейсовый микроавтобус сообщением Киев-Кривой Рог, другой - гражданский грузовой бус) погиб один человек. Еще один человек скончался по дороге в лечебное учреждение.

Кроме того, медики осматривают 17 человек, чтобы установить степень телесных повреждений.

Спасатели деблокировали трех человек. Спасенных передали медикам скорой помощи.

Фото: Под Кропивницким столкнулись два микроавтобуса (t.me/dsns_telegram)

Напомним, на трассе "Стрый-Изварино" в Черкасской области 26 июня произошло смертельное ДТП. В результате этого погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

Кроме того, смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, еще трех подростков госпитализировали.

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