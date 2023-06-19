ua ru
Пн, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Изюмом мужчина подорвался на противопехотной мине

Новина українською →
Оскол, Понедельник 19 июня 2023 20:27
Под Изюмом мужчина подорвался на противопехотной мине Фото: Мины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Под Изюмом в Харьковской области сегодня, 19 июня, на противопехотной мине подорвался мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"19 июня на берегу реки селе Оскол Изюмского района во время детонации противопехотной мины подорвался 32-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва, он получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

ГСЧС снова призвала быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

Опасность мин

Спасатели предупреждают, что Украина из-за боевых действий загрязнена взрывчатыми предметами. Особенно опасны территории, освобожденные от российских оккупантов.

Оккупанты оставляют после себя не только боеприпасы, но и мины, гранаты и другие опасные предметы.

Напомним, что сегодня в деоккупированном Изюме Харьковской области произошел взрыв. Мужчина подорвался на неизвестном взрывном предмете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине
NEWS
На востоке враг подтянул силы и совершает активное наступление, - Маляр
На востоке враг подтянул силы и совершает активное наступление, - Маляр
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом