Под Изюмом мужчина подорвался на противопехотной мине

Под Изюмом в Харьковской области сегодня, 19 июня, на противопехотной мине подорвался мужчина.

"19 июня на берегу реки селе Оскол Изюмского района во время детонации противопехотной мины подорвался 32-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва, он получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

ГСЧС снова призвала быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

Опасность мин

Спасатели предупреждают, что Украина из-за боевых действий загрязнена взрывчатыми предметами. Особенно опасны территории, освобожденные от российских оккупантов.

Оккупанты оставляют после себя не только боеприпасы, но и мины, гранаты и другие опасные предметы.