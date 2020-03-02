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ПФУ почав виплату березневих пенсій

Новини » Економіка     02.03.2020 - 18:00
ПФУ почав виплату березневих пенсій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

На пенсії спрямовані перші 600 мільйонів

Пенсійний фонд України 2 березня 2020 року почав фінансування пенсій за поточний місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними ПФУ, на пенсії спрямовані перші 622 млн грн.

ПФУ почав виплату березневих пенсій

Нагадаємо, пенсійний фонд України 25 лютого завершив фінансування пенсій за лютий 2020 року. На пенсії за лютий направлено 35,9 млрд грн, що дещо більше, ніж у січні (35,8 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 24 січня 2020 року схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. Згідно з документом, власні доходи Пенсійного фонду в 2020 році складуть 301,8 млрд грн. Крім того, кошти державного бюджету на виплату пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду становлять 146,8 млрд грн. Таким чином, загальні доходи передбачені в сумі 448,6 млрд грн, витрати - 448,4 млрд грн.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.

Відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.

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