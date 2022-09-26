Петраков объяснил детали контракта со сборной Украины: будущее тренера в руках Шотландии

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков перед решающим матчем в Дивизионе B Лиги наций против шотландцев признался, что не вел переговоры с Украинской ассоциацией футбола по продолжению сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

65-летний специалист намекнул, что его будущее во главе "сине-желтых" зависит от результата поединка с британцами. Ничья или поражение со сборной Шотландии, вероятнее всего, оставит тренера без работы.

"Никаких переговоров нет. Завтра игра, после нее все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ", – коротко объяснил ситуацию с контрактом сам Петраков.

Кроме того, наставник сборной Украины признался, что ритм работы в национальной команде достаточно энергозатратен. Кроме того, должность главного тренера "сине-желтых" делает ответственным перед всем футбольным сообществом.

"Здесь одна игра стоит 10 игр внутреннего чемпионата. Когда возвращаюсь домой после поединков, то чувствую очень сильную усталость, однако отхожу за три-четыре дня. Матч национальной сборной – это очень серьезный уровень и очень большая ответственность", – добавил специалист.

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Польше. Поединок примет стадион Краковия в Кракове. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени. Победитель матча выйдет в Дивизион A Лиги наций. Ничья даст путевку шотландцам.