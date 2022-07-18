Петиція про заборону 1xBet набрала 25000 голосів: її розгляне Зеленський

Петиція про заборону на роботу в Україні російського оператора азартних ігор 1xBet і анулювання його ліцензії на букмекерську діяльність і роботу онлайн-казино в Україні зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Петиція була подана 8 липня, і вже станом на 15 липня її підписали 25 тисяч 713 осіб. Тепер президент України зобов'язаний розглянути петицію і відреагувати на поставлені в ній питання.

Автори петиції нагадали, "Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу, і що кожен у світі повинен знати, що купувати або перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки і мита Російській державі - це давати гроші терористам".

При цьому, як говориться в петиції, Україна сама руками комісії з регулювання азартних ігор і лотерей дає можливість громадянам країни-агресора заробляти гроші на українцях, видавши 30 березня 2022 року, на 36 день повномасштабної війни Росії проти України, ліцензію на проведення в Україні букмекерської діяльності і роботу онлайн-казино російському оператору 1хBet.

"Ми, громадяни України, вважаємо, що наданням ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet і товарним знаком 1xBet, що належить громадянам РФ, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей надійшла всупереч державним інтересам України і на користь країни-агресора, що, на наше переконання неприпустимо під час відкритої військової агресії Російської Федерації проти України", - йдеться в петиції.

Як відомо, оператор азартних ігор 1xBet належить трьом громадянам Російської Федерації Роману Семіохіну, Сергію Каршкову і Дмитру Казоріну через мережу кіпрських фірм.

Однак члени та керівництво КРАІЛ заявити, що не побачили зв'язків з Російською Федерацією у даного оператора, якому дозволили отримати ліцензію в Україні.

Журналісти проекту InformNapalm у своєму розслідуванні заявляти, що питання видачі ліцензії російському оператору 1xBet в Україні пролобіював Борис Баум, який має зв'язки з російським бізнесом.

28 червня 2022 року КРАІЛ прийняла рішення виключити Бориса Баума зі структур комісії, ліквідувавши свою Консультативно-експертну раду, де Баум обіймав посаду заступника голови. Однак, українська Ліцензія 1xBet анульована не була.

Раніше глава КРАІЛ Іван Рудий заявляв, що якщо правоохоронні органи встановлять, що оператор азартних ігор 1xBet – це російська компанія, ТО видані йому Ліцензії в Україні будуть анульовані.

11 липня голова Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник заявити, що БЕБ вже перевіряють достовірність даних в документах, на підставі яких були видані ліцензії російському оператору грального бізнесу.

На думку спікера InformNapalm Михайла Макарука, конторою 1xBet повинні займатися СБУ і РНБО, які повинні не просто відняти у неї ліцензію, а накласти санкції, як на російського оператора азартних ігор, так і на Бориса Баума.