ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Піски - під контролем України, однак ситуація важка: в ЗСУ спростували брехню Росії

Новость на русском →
Неділя 14 серпня 2022 11:32
Піски - під контролем України, однак ситуація важка: в ЗСУ спростували брехню Росії Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Селище Піски Покровського району Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ. Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище, хоча пропаганда бреше про те, що вони повністю його контролюють.

Окрім Пісків, є ще кілька гарячих точок. Росіяни також намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.

Чому захоплення Пісків є важливим для росіян

Окупантів дратує те, що Піски під контролем ЗСУ є показником незламності наших бійців. Також після захоплення Лисичанська окупанти більше не мають жодних здобутків на фронті. Однак й успіх у Лисичанську є результатом тактичного відступу ЗСУ, що допомогло нашим бійцям перегрупуватися й завдати ще більше втрат ворогу.

Водночас захоплення росіянами Пісків не матиме серйозного впливу на подальші його дії.

Поруч з селищем розташований Донецький аеропорт. Однак й його окупанти не зможуть використовувати через те, що він фактично зруйнований через бойові дії в 2014-2015 роках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пески Україна
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей