Перший віце-спікер сказав, які закони про народовладдя з'являться в Раді

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук розповів про блок законів, які можуть з'явитися в пакеті питань прямої демократії чи народовладдя. Найголовніші з них - це всеукраїнський і місцевий референдуми.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна

За його словами, в Раді також напрацьовують законодавство, яке стосується того, що в усьому світі називається recalls - можливість відкликання того чи іншого посадовця, який призначений народом.

"Ще один блок, на який ми хочемо звернути увагу (вже такий мініреферендум) - це петиції, опитування, формування адженди для держави. Це буде ще один блок щодо народного волевиявлення", - сказав Стефанчук.

Перший віце-спікер наголосив, що парламент робить значні кроки у розвитку електронної демократії.

"Єдиний портал державних послуг "Дія" запустив місцеві петиції. Це дає можливість людям об'єднуватися навколо важливих речей місцевого масштабу, тому що на локальному рівні більше болить відсутність гарячої води чи забудова скверу, ніж глобальні політичні речі", - зазначив Стефанчук.

Між тим, в Раді планують вносити елементи прямої демократії у сферу правосуддя, "підживлюючи" електронною складовою.

"Зараз розробляємо зміни для запровадження в Україні мирових судів. Ми знаємо, наскільки завантажена судова система. Але великий пласт - це дрібні справи, що можуть розглядати люди, яким довіряють місцеві громади", - підкреслив перший віце-спікер.

Крім того, розглядається питання суду присяжних.

"На превеликий жаль, у нас в країні та система суду присяжних, яка існує, не виконує функцію, що на них покладена. Ми хочемо розвивати і цей сегмент", - додав Стефанчук.