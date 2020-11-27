ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В лікарні відправили перші 12 кисневих концентраторів від Порошенка

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 21:05
В лікарні відправили перші 12 кисневих концентраторів від Порошенка
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Перші 12 кисневих концентраторів від п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка відправлені у лікарні. До кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів, які будуть передані у медичні заклади по всій країні.

Про це повідомила прес-служба політсили на офіційному сайті.

"Щойно з митниці ми отримали перші дванадцять кисневих концентраторів. Ви пам’ятаєте, що одразу після завершення виборів на початку листопада я обіцяв, що ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше привезти їх в Україну", - наголосив Порошенко.

Він зауважив, що для вирішення цієї задачі команді знадобилося три тижні.

Порошенко також повідомив, що чотири концентратори поїдуть до Рівненської області. До закупівлі цих апаратів, за словами Порошенка, долучилися Юрій та Ірина Луценки.

"Я хочу наголосити, що благодійники як завжди підставляють плече, і ми будемо зараз щотижнево відправляти концентратори безкоштовно лікарням України. Я дуже щасливий сьогодні, бо ці маленькі машинки врятують життя сотням українців", - наголосив він.

Нагадаємо, в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 27 листопада вільними залишаються понад 50% ліжок.

У середньому в країні заповнені 49,9% лікарняних ліжок. Найгірша ситуація в Полтавській (71,3%), Миколаївській (64,6%), Чернігівській (63,5%), Запорізькій (62,4%) та Волинській (62,4%) областях. У Києві заповнені 54,4% ліжок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Порошенко ПетроблаготворительностьбольницаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся