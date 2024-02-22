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Первомайский МКК выиграл кассацию за свои здания в споре с "Киевфинансом"

Четверг 22 февраля 2024 15:19
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Первомайский МКК выиграл кассацию за свои здания в споре с "Киевфинансом" Фото: Первомайский МКК выиграл кассацию за свои здания в споре с "Киевфинансом" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда, проверяя судебные решения первой и апелляционной инстанции по иску "Первомайского МКК" к компании "Киевфинанс", признал эти решения законными и обоснованными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Верховного суда 21 февраля.

Спор ПМКК с "Киевфинансом" касался истребования имущества из чужого незаконного владения, в котором Верховный суд поддержал позицию Первомайского МКК.

Ранее также Хозяйственный суд Николаевской области полностью удовлетворил иск ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" и постановил истребовать принадлежащие комбинату здания в Николаевской области у финкомпании "Киев Финанс".

Суд постановил, что отчуждение недвижимого имущества Первомайского МКК в пользу "Киев Финанс" незаконно, поскольку произошло без участия, согласия или уведомления ЧАО "Первомайский молочноконсервный комбинат", а также при наличии судебных запретов по имуществу должника и ограничений установленных законодательством, в том числе и Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Хозяйственный суд Николаевской области также признал, что ООО "Киев Финанс" незаконно приобрело имущество Первомайского МКК из-за ряда соглашений в компании ПАО "Укринком", которая безосновательно выдавала себя за правопреемника "Укринбанка". А значит, не имела права отчуждать здания ПМКК.

Позже Первомайский МКК выиграл апелляцию за свои здания по спору с "Киевфинансом", соответствующее решение Юго-западный апелляционный хозяйственный суд принял в ноябре 2023 года.

Напомним, Первомайский молочноконсервный комбинат - лидер по производству сгущенки в Украине, входит в топ-5 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны.

Комбинат экспортирует продукцию в 14 стран мира, входит в состав молочной компании "Волошковое поле", владельцами которой являются Александр и Андрей Табалов.

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