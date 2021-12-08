ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перший терапевтичний засіб проти COVID: у Китаї схвалили препарат на основі антитіл

Новость на русском →
Китай, Середа 08 грудня 2021 18:25
Перший терапевтичний засіб проти COVID: у Китаї схвалили препарат на основі антитіл Фото: у Китаї схвалили засіб для лікування COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією КНР схвалило перший у країні комбінований терапевтичний засіб від коронавірусу. Воно виготовлено на основі нейтралізуючих антитіл.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.

Реєстрацію препарату, який виготовляють у вигляді розчину для ін'єкцій, подала пекінська компанія Tensheng Huachuang Pharmaceutical Technology.

Зазначають, що це перша схвалена в КНР комбінована терапія з незалежними правами інтелектуальної власності.

Засіб застосовують для лікування від коронавіурсу дорослих та підлітків від 12 до 17 років.

Нагадаємо, Велика Британія запускає пілотний проект на національному рівні з випробування пігулок від коронавірусу. Їх видаватимуть хворим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України