Фото: міст в Запоріжжі (facebook.com)

Перший рух по мостах-довгобудам у Запоріжжі відкриють вже до кінця року. Активні роботи ведуться в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

За його словами, роботи в бухті ведуться повним ходом.

"Вантові мости в Запоріжжі. Збираються два прольоти цих мостів. Вага кожного 700 тонн. Потім за допомогою плавучого крана їх монтаж", - пише Голик.

Крім того, він поділився фотографіями, зробленими з верхньої точки мостів. Примітно, що 150-метрові пілони Запорізьких мостів вище, чим славетне лондонське колесо огляду London Eye (135 метрів).

"Це ті мости, які 20 років стояли недобудованими. Піднятися на самий верх можна на одному з двох ліфтів, які теж 20 років не працювали. Вже працюють. Перевірили їх з Олександром Кубраковим (головою "Укравтодору" - ред.) і Андрієм Івко (керівником Служби автомобільних доріг у Запорізькій області - ред.)", - додає Голик.

Він також нагадав, що рух по першій частині мостів у Запоріжжі буде відкрито до кінця року, а з січня розпочнеться монтаж балок на вантових мостів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мости в Запоріжжі почали проектувати ще у 1997-му році. Будівництво неодноразово починали і зупиняли, так мости в Запоріжжі стали одним з найбільших українських недобудов.

Проект перезапустили у 2020 році в рамках програми "Велике будівництво". Згідно з контрактом, будівництво має бути завершене за 4 роки, але в "Укравтодорі" мають намір впоратися вдвічі швидше.