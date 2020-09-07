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Перша ракетка світу Джокович дискваліфікований з US Open

Нью-Йорк, Понеділок 07 вересня 2020 10:51
Перша ракетка світу Джокович дискваліфікований з US Open
Фото: Новак Джокович (twitter.com/atptour)
Автор: Вера Олейник

Це перший подібний випадок на Шоломах за останні 20 років

Перша ракетка світу Новак Джокович дискваліфікований з US Open (Відкритого чемпіонату США) за агресивну поведінку. Сербський тенісист відкинув м'яч в сторону арбітра і потрапив у жінку-лайнсмена.

Про це організатори турніру повідомили у своїй спеціальній заяві.

Інцидент трапився під час матчу 1/8 фіналу проти іспанця Пабло Карреньо-Бусто. Суперники не зуміли довести до кінця навіть один сет.

За рахунку 5:5 Джокович програв подачу і хотів вдарити м'ячем в стінку корту, проте випадково потрапив у шию лінійної судді. Жінка кілька хвилин не могла піднятися з землі. Потім її забрали з корту. За словами організаторів турніру, Джокович не вперше проявляє агресію.

В US Open зазначили, що, згідно з протоколом змагань, в таких випадках гравця відразу дискваліфікують. Тенісист втратить всі рейтингові очки, а також його оштрафують на призові гроші. Спортсмен перепросив у постраждалої.

Відео інциденту:

Це перший подібний випадок на турнірі в XXI столітті. Всього Джокович став третім гравцем, дискваліфікованим з одиночного турніру "Великого шолома". Раніше це траплялося з Джоном Макинроєм на Australian Open--1990 (за кілька епізодів некоректної поведінки упродовж одного матчу) і Штефаном Кубеком на "Ролан Гаррос"-2000 (потрапив кинутої ракеткою в болбоя).

Нагадаємо, раніше Джокович перехворів коронавірусом.

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