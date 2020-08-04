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Перша енергетична асоціація назвала суму боргів на газовому ринку

Україна, Вівторок 04 серпня 2020 10:56
Перша енергетична асоціація назвала суму боргів на газовому ринку
Фото: газовий лічильник (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Загальна сума боргів уже досягає 114 млрд гривень

У Першій Енергетичної Асоціації України заявили, що сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд. гривень. В асоціації відзначають, що борги негативно впливають на фінансовий стан НАК "Нафтогаз України" і призводять до зменшення відрахувань до державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Поступове збільшення заборгованості за газ і постачання тепла негативно впливає на фінансові результати, компаній, що перебувають у державній власності. В першу чергу, це призводить до зменшення суми дивідендів, яка повинна бути перерахована до державного бюджету", - підкреслив віце-президент ПЕАУ Віктор Меркушев.

Експерт пояснив, що такі компанії як НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор ГТС України" і його попередник АТ "Укртрансгаз" змушені формувати резерви під безнадійну заборгованість. У результаті, зменшується сума прибутку компаній, з якого виплачуються дивіденди до державного бюджету. Тому списання таких безнадійних боргів призведе до фінансового оздоровлення державних компаній.

Таке рішення проблеми боргів запропоновано в законопроекті №3800-1, який ініційовано групою депутатів майже з усіх фракцій. Аналогічне рішення - списати безнадійні борги - вже було прийнято на ринку електроенергії. Верховна рада України прийняла закон про списання старих боргів між учасниками ринку, і 15 липня його підписав президент.

Законопроектом передбачено механізм зі списання заборгованості по всьому ланцюжку житлово-комунальних послуг для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення і забезпечити економічну стабільність, як всіх підприємств галузі, так і ТОВ "Оператор ГТС України" і НАК "Нафтогаз України".

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